Il cantante portato al pronto soccorso del Maggiore poi al Centro romagnolo grandi ustionati.

Incidente in campagna, ustioni per Gianni Morandi

Secondo quanto è trapelato, stava facendo alcuni lavori in campagna quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio, cadendo sulle sterpaglie appena incendiate. subito sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno portato Morandi all’ospedale Maggiore.

Ustioni per Gianni Morandi: trasportato al Bufalini di Cesena

Poco prima dell’episodio, lo stesso interprete aveva postato sul suo seguitissimo profilo Facebook un’immagine prima di mettersi al lavoro nei campi. E non era mancata una frase ironica sulla grandezza delle proprie mani. Morandi vive da diversi anni, insieme alla moglie Anna, in una vecchia dimora ristrutturata all’interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, circondato dal verde, nel territorio di San Lazzaro di Savena (Bologna). Il rustico ha molto terreno intorno con un grande orto che il 76enne cura personalmente; negli ultimi mesi, durante la quarantena dovuta alla pandemia, molti scatti sui suoi profili social riguardavano proprio “squarci” di vita agreste.“

    

Gli auguri dei fan

Appena la notizia si è diffusa non sono mancati le manifestazioni d’affetto degli ammiratori di Gianni Morandi. “Vedrai che ti rimetterai presto – si legge proprio sotto la forto postata su Facebook nel pomeriggio dal canatante poco prima dell’incidente-. Ti vogliamo tutti bene