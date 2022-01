La vedremo sul palco del Teatro Ariston nella seconda serata.

Amadeus a sorpresa l’ha annunciato al Tg1 del 18 gennaio

L’artista di Faenza, che lo scorso anno con il brano ‘Io sì‘ ha conquistato il Golden Globe e la candidatura all’Oscar – prima cantante italiana – ha firmato il testo di ‘Scatola‘ con Madame. Autrici entrambe anche della musica assieme a Shablo e Luca Faraone. Il disco, in uscita per Atlantic Warner, è prodotto da Shablo&Faraone, Paolo Carta e Madame. Laura Pausini è la seconda ospite di Sanremo 2022 La vedremo sul palco del Teatro Ariston nella seconda serata. Dopo la conferma dei Maneskin, di Checco Zalone e Cesare Cremonini, è il turno di Laura Pausini. Laura Pausini ha commentato «Grazie Ama, ci sarò» «Presenterò al festival il mio nuovo singolo, Scatola, e il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito».

Come iniziare l’anno in maniera migliore, dopo un 2021 brillante che l’ha premiata con un Golden Globe e una candidatura all’Oscar, per una delle voci più rappresentative della musica italiana, che proprio sul palco di Sanremo ha iniziato la sua carriera. Correva l’anno 1993 e Laura Pausini vinceva il Festival con il suo indimenticabile brano ‘La solitudine’.