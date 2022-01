dal nuovo album "Love Sux" in uscita il 25 febbraio

Il nuovo singolo fuori da venerdi 14 gennaio dal nuovo album “Love Sux” in uscita il 25 febbraio

Avril Lavigne, cantante multi-platino, cantautrice, designer, filantropa e otto volte nominata ai GRAMMY® Award, ha annunciato il suo nuovo album in studio dal titolo “Love Sux”, in uscita il 25 febbraio 2022, su etichetta DTA Records di Travis Barker. L’album di 12 tracce è il settimo in studio di Avril, il primo dal 2019.

L’annuncio coincide con l’uscita del nuovo singolo “Love It When You Hate Me“ feat. blackbear. L’inno pop-punk è il secondo singolo tratto dal suo prossimo album, dopo il primo “Bite Me”, che ha debuttato con il plauso dei fan e della critica.

