 Luciano Ligabue: è disponibile la quarta uscita di “77”

Da oggi, venerdì 14 maggio, è disponibile la quarta uscita di “77”, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia di LUCIANO LIGABUE: 5 album con doppio vinile + 1 album con vinile singolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile.

Le copertine di ogni uscita sono apribili e con grafiche appositamente create per il formato vinile.

Ogni disco contiene 7 brani per mantenere il “gioco del 7”, già presente nel disco di inediti “7” e nella raccolta “77+7”, ma anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del vinile garantiscono una migliore qualità audio.

È attualmente in rotazione radiofonica “ESSERE UMANO”, il nuovo singolo di Ligabue estratto dall’album di inediti “7” (già certificato PLATINO).

«A me le chitarre sono sempre piaciute. Quando sento un’acustica in genere mi preparo all’arrivo di un cantautore, se sento un’elettrica, allora, è facile trovarmi all’ascolto di un pezzo rock. Non è di sicuro un’epoca di trionfo per il loro suono: nelle produzioni attuali se ne prevedono molto poche. Ma come dicevo, a me sono sempre piaciute e nei miei pezzi le chitarre le ho sempre messe. Sono contento che abbiamo scelto di usare “Essere umano” come singolo. Per me suona come ostinatamente pieno di chitarre. Ostinatamente rock.»