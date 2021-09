Il grande rap italiano “sbarca” a Catania

Dopo il successo ottenuto al Ferrara Summer Festival Emis Killa, Jake La Furia, Random e Il Tre saranno a Catania (Villa Bellini) il 13 settembre.

Emis Killa

ben due volte miglior artista italiano agli Mtv Music Award, è arrivato varie volte in vetta alle classifiche ottenendo dischi d’oro e di platino. Emis è stato inoltre uno dei vocal coach del talent show ‘The Voice of Italy’, insieme a Raffaella Carrà, Dolcenera e Max Pezzali.

Jake La Furia

– ex componente dei Club Dog, trio che ha padroneggiato per anni sulla scena hip hop nazionale – dal 2012 ha intrapreso la carriera da solista, dove ha raggiunto grandi successi ottenendo con il singolo ‘El Party’ un quadruplo disco di platino. Nel 2020 Emis Killa e Jake La Furia hanno collaborato alla realizzazione dell’album ’17’, disco d’oro dopo appena un mese dalla sua uscita.

Insieme a questi due rappresentanti ormai storici del rap nazionale, sul palco ci sarà anche la new generation.

Random

giovane rapper riccionese, è giunto alla ribalta nel 2019 con il singolo “Chiasso”, con oltre 90 milioni di stream sulle piattaforme digitali, e ha al suo attivo diversi dischi d’oro e di platino.

Il Tre

Il Tre, all’anagrafe Guido Senia, è stato vincitore nel 2016 del “One Shot Game” – uno dei contest nazionali rap più importanti – e all’inizio del 2021 è uscito il suo primo album ufficiale “Ali”, per Atlantic Records/Warner Music.