Mahmood: KOBRA è il videogioco ufficiale di Mahmood che mescola la strategia del classico “snake” con l’adrenalina del “bullet hell”.

Gioca nei panni del KOBRA e serpeggia tra gli ostacoli sulle note del brano omonimo. Divora le sfere di energia che troverai lungo il viaggio, articolato in 15 templi. Sconfiggi i 5 boss e raccogli tutte le lettere che compongono la parola KOBRA per accedere al livello finale. Usa la coda come scudo per difendersi dai proiettili a dai feroci nemici, ma fai attenzione a non scontrarsi con lei.

Riuscirai ad arrivare sulla cima dell’Olimpo?

Questo è il secondo videogioco musicale, o “gameclip”, realizzato da Yonder e rilasciato su Apple Store e Play Store.

“Mahmood: Kobra” è stato realizzato in collaborazione con Universal Music e Island Record per l’uscita del singolo omonimo tratto dall’album “Ghettolimpo” di Mahmood del 2021.

Per scaricarlo:

AppStore: https://apps.apple.com/it/app/ mahmood-kobra/id1538337662

Play Store: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.yonder. cobra&hl=it&gl=US

