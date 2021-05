il videoclip di “Mala suerte” e' girato Tra fiamme danzanti e giochi di fuoco

Arriva online il videoclip di “Mala suerte”, il nuovo singolo di Marco Carta (Exess Records)

Marco Carta si presenta così alla vigilia dell’estate 2021, con un brano all’apparenza molto allegro, ma con testo profondo e venato di nostalgia che racconta di un rapporto ormai stanco e della voglia di evasione che prende quando non si ha il coraggio di guardare in faccia la verità, e cioè che l’amore è finito. Un mix di sonorità nuove, in cui il reggaeton che ci trascina dritti al clima estivo, si mixa perfettamente con l’elettronica e il pop.

Marco Carta: Ecco il video del nuovo singolo “Mala Suerte”

Il risultato è un condensato di atmosfere gitane, che rimandano a mondi più caldi, incontaminati, in cui la natura domina selvaggia. Un po’ come la sua Sardegna, la cara terra d’origine del cantante cagliaritano, già vincitore di “Amici di Maria De Filippi” nel 2008 e del Festival di Sanremo nell’anno successivo.

Una sorpresa e una novità quindi per l’artista che negli anni ci ha abituato a cantare il pop nella sua maniera più pienamente romantica, anticipazione del nuovo album previsto in autunno.

Il testo del brano è scritto da Mirko Balducci, Mattia Cavallari e Alessandro Guerra, con le musiche composte da Mauro Pilato e Alex Gregorini. La produzione è dei dj e producer di fama internazionale Angemi, che da enfant prodige della musica elettronica, in pochi anni ha scalato la classifica dei dj più apprezzati nel mondo, e Mauro Pilato che vanta hit internazionali come dj e compositore, ma anche remixer di numerose star della musica italiana, nonché apprezzato produttore e talent scout.