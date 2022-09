che anticipa MATERIA (Pelle), il secondo album del progetto discografico MATERIA

Esce venerdì 16 settembre Tutti i miei ricordi, il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa MATERIA (Pelle), il secondo album del progetto discografico MATERIA, in uscita il 7 ottobre. Il brano è disponibile da oggi in pre-save e pre-add (https://shor.by/MM_) e da venerdì in radio.

Tutti i miei ricordi porta in sé il seme della contaminazione, degli incontri inaspettati e dei mondi differenti che si amalgamano perfettamente pur mantenendo le proprie peculiarità. E così il mondo del clubbing si fonde con i tanti strumenti suonati in questo brano, dagli archi ad elementi più inaspettati come la body percussion.

Marco Mengoni -“Tutti i miei ricordi”

Nel brano, scritto da Marco Mengoni, Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, che ne firma anche la produzione come DRD, la prima per Mengoni, la voce di Marco emerge energica e racconta di una presa di coscienza dell’importanza del passato e di quei ricordi che saranno la “schiena contro il vento” per affrontare il futuro. Tutti i miei ricordi, con il suo testo intenso e malinconico e l’arrangiamento ritmato e coinvolgente, è contaminazione, consapevolezza e onestà.

MATERIA (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album iniziato con MATERIA (Terra), certificato doppio disco di platino, per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.