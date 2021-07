Margherita Vicario porta il suo "Bingo Tour" in Sicilia

mercoledì 11 agosto 2021 - MILAZZO e giovedì 12 agosto - ALCAMO

A pochi mesi dall’uscita del suo nuovo album “BINGO” e dalla partenza della sua tournée estiva Margherita Vicario annuncia “COSA VUOI CHE NE CAPISCANO, SON BAMBINI…”, un progetto prodotto da Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura e distribuito da Vivo Concerti, realizzato per il Romaeuropa Festival 2021 che si terrà il 2 ottobre alle 19.00 a Roma.

I biglietti dell’evento sono disponibili su https://romaeuropa.net/

Dedicato alle bambine e ai bambini dai 7 anni in su e alle loro famiglie, “COSA VUOI CHE NE CAPISCANO, SON BAMBINI…” sarà uno spettacolo di canzoni (tratte dai dischi della cantautrice) suonate insieme al giovane pubblico, ma anche di racconti e altre sorprese.

Margherita Vicario ha da poco iniziato il “BINGO TOUR” che, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, ha già raggiunto le città di Cremona (Porte Aperte Festival, 11 giugno) Bologna (OLTRE Festival, 23 giugno), Roma (Spaghettiland Festival, 24 giugno – SOLD OUT). Il tour toccherà anche: Leverano (LE) (CivuoleunPAESE – SOLD OUT, 10 luglio) Como (WOW Music Festival, 16 luglio), Milano (Play Fair, il 17 luglio) Comago (Goa-Boa_Greenside!, 23 luglio), Vialfrè (Apolide Festival, 24 luglio), Bra (CN) (Artico Festival, 30 luglio – SOLD OUT), San Miniato (PI) (Musicastrada Festival, 31 luglio), Livorno (Piazza della Repubblica, 7 agosto), Vicenza (Lumen Festival, 8 agosto), Lago Sirino, Nemoli (PZ) (Wood Sound Festival, 10 agosto), Milazzo (ME) (Mish Mash Festival, 11 agosto), Alcamo (Alcart Festival, 12 agosto) Vasto (CH) (Siren Festival, 20 agosto)a Brescia (Agosto con Radio Onda D’Urto, 23 agosto) a Monsampolo del Tronto (AP) (Piazza Roma, 25 agosto) a Rimini (Arena Lido, 27 agosto) a Grottaglie (TA) (Carsica Festival, 6 settembre) L’Aquila (Pinewood Festival, 8 settembre) a Napoli (Ex Base Nato, 12 settembre).

Oltre al tour, durante l’estate Margherita sarà ospite dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per il nuovo spettacolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, di cui abbiamo visto un assaggio al Concerto del Primo Maggio di Roma.

Margherita Vicario il calendario di “Bingo Tour” :

venerdì 11 giugno – CREMONA @ PAF – Porte Aperte Festival

mercoledì 23 giugno – BOLOGNA @ OLTRE Festival

giovedì 24 giugno – ROMA @ Spaghettiland Festival c/o Villa Ada – SOLD OUT

sabato 10 luglio – LEVERANO (LE) @ CivuoleunPAESE – SOLD OUT

venerdì 16 luglio – COMO @ WOW Music Festival

sabato 17 luglio – MILANO @ Play Fair

venerdì 23 luglio – COMAGO (GE) @ Goa-Boa_Greenside!

sabato 24 luglio – VIALFRE’ (TO) @ Apolide Festival

venerdì 30 luglio – BRA (CN) @ Artico Festival – SOLD OUT

sabato 31 luglio – SAN MINIATO (PI) @ Musicastrada Festival

sabato 7 agosto – LIVORNO @ Piazza della Repubblica

domenica 8 agosto – VICENZA @ Lumen Festival

martedì 10 agosto – LAGO SIRINO, NEMOLI (PZ) @ Wood Sound Festival

mercoledì 11 agosto 2021 – MILAZZO (ME) @ Mish Mash Festival

giovedì 12 agosto – ALCAMO (TP) @ Alcart Festival

venerdì 20 agosto 2021 – VASTO (CH) – Siren Festival

lunedì 23 agosto 2021 – BRESCIA – Agosto con Radio Onda D’Urto

mercoledì 25 agosto 2021 – MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) – Piazza Roma

venerdì 27 agosto 2021 – RIMINI @ Arena Lido

sabato 28 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) @ Arena Alpe Adria

lunedì 6 settembre 2021 – GROTTAGLIE (TA) – Carsica Festival

mercoledì 8 settembre – L’AQUILA @ Pinewood Festival

domenica 12 settembre 2021 – NAPOLI – Ex Base Nato