Mario Venuti torna con un nuovo singolo “Xdono”

Il nuovo singolo di Mario Venuti è “Xdono”

Un concept album questo nuovo progetto nel quale Mario Venuti si diverte a giocare, tornando a mondi che già aveva toccato scrivendo Fortuna e che da sempre hanno caratterizzato il suo stile. Con la produzione artistica di Tony Canto, diventa puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana, scegliendo da periodi e generi diversi per disegnare un tema originale e sviluppare un’unica storia compositiva in cui ciascun brano traccia una linea netta che unisce la canzone italiana ai tropici.

Dopo “Ma che freddo fa”, Venuti compie un salto di quaranta anni:

“Volevo inserire una canzone del repertorio pop più recente e la scelta è caduta su questo pezzo, riletto qui in chiave nordestina tra forrò, cumbia e lambada. Suggerisce un’atmosfera rurale grazie alla fisarmonica che detta il ritmo. Sembra quasi di veder pascolare in giro galline e bestie da soma.”

Il videoclip, che ha regia di Lino Costa, girato in Sicilia, a Palazzolo Acreide, porta proprio in un paesaggio agreste e fuori dal tempo evocato da Venuti.

Nella sola versione in vinile il lato B Non ho l’eta (per amarti ) brano portato al successo da Gigliola Cinquetti.

Arancio è il colore della seconda delle quattro copertine dei vinili bianchi, create dall’artista Monica Silva e dal Creative Director Valerio Fausti che formeranno un’opera d’arte unica, caratterizzata da colori forti e vivaci; un tributo alla grande Carmen Miranda e al movimento tropicalista.