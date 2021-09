canzone scritta da Fedez per la moglie Chiara Ferragni

È disponibile, in radio e in digitale, “Meglio del cinema”, il nuovo singolo di Fedez.

“Meglio del cinema” il nuovo singolo di Fedez

“Meglio del cinema”, canzone scritta da Fedez per la moglie Chiara Ferragni, è stata presentata per la prima volta come dedica dell’artista alla sua compagna di vita in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, nella cornice unica e suggestiva del lago di Como, accompagnato dal pianista e compositore Alessandro Martire a bordo della piattaforma galleggiante che lui stesso ha ideato per la performance “Floating Moving Concert” alle ultime luci di un tramonto estivo.

La cover e gli altri artwork già svelati da Federico sui social sono stati realizzati da Sean Longmore, graphic designer di Manchester noto per il suo stile retrò che prende ispirazione dalle vecchie locandine dei grandi classici del cinema.

Con “Meglio del cinema”, Fedez, artista multiplatino, torna a cantare da solista, dopo il successo delle collaborazioni con Francesca Michielin in “Chiamami per nome”, certificato doppio disco di platino, e con Achille Lauro e Orietta Berti in “Mille”, una delle canzoni più amate dell’estate, certificata quadruplo disco di platino.