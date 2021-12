In radio da Venerdì 17 Dicembre è accompagnato da un suggestivo video realizzato da Federico Santaiti.

“Qualcosa che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita: il contatto con la pelle dell’altro che hai scelto, che scatena una sensazione forte, quasi di apoteosi” così commenta Deddy il brano.

Mentre ti spoglio è il nuovo singolo di Deddy

Dopo i concerti sold out di Roma la settima scorsa, sabato e domenica sarà a Milano per due concerti, anche quelli sold out, al Fabrique.

Tornerà live ad Aprile nei grandi club con nuove date a Milano, Roma, Napoli e Bari.



Cantautore con oltre 102 milioni di streaming, Deddy (alla nascita nel 2001 Dennis Rizzi) capisce presto che la musica, il cantautorato, è il suo divenire. A scriverne di sue, di canzoni, inizia presto, a 12 anni. «I miei si lasciarono che ne avevo 8, o 9, quando nessuno ancora era figlio di genitori separati, e non sapevo con chi parlare, o forse era solo una mia percezione perché nella mia testa ero l’unico bambino che tornava a casa e non trovava mamma e papà insieme. È stato così che ho preso a buttare giù nelle note del telefono frasi, pensieri da tram. E in rete a cercare: “Come si fa una canzone”. Metto insieme i pensieri, adatto dei suoni che trovo su Youtube. Ne esce qualcosa che somiglia già a un brano.

Mentre lavora come barbiere, a novembre 2020 entra nel celebre programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, dove inizia un percorso che gli permette di crescere artisticamente, fino a firmare un contratto con la major Warner Music Italia. Dopo il successo dei singoli “Il cielo contromano” e “0 Passi”, scritto insieme a Giordana Angi e prodotto da Zef, , il 14 maggio 2021 Deddy pubblica il suo primo EP “Il cielo contromano” che ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita e ricevuto ad oggi 4 dischi di platino e 1 Oro.