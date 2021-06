Michele Bravi annuncia il nuovo tour, una data in Sicilia

il 14 settembre unico appuntamento siciliano a Catania (Villa Bellini).

Annunciate le date estive del nuovo tour di Michele Bravi: il 14 settembre unico appuntamento siciliano a Catania (Villa Bellini).

Michele Bravi, a pochi giorni dall’uscita di “Falene”, il nuovo singolo con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants, annuncia le date estive di “Michele Bravi – live piano e voce”, prodotto da Vivo Concerti.

Michele torna a esibirsi dal vivo con sei date live piano e voce, a partire da venerdì 23 luglio a Villanova di Ostuni (BR), presso il Porto Vecchio in un suggestivo concerto all’alba, proseguendo poi a San Romano in Garfagnana, lunedì 2 agosto presso la Fortezza delle Verrucole, a seguire sarà a Teramo, domenica 8 agosto al Teramo Natura Indomita, giovedì 12 agosto sarà a Jesolo (VE) al Suonica Festival e venerdì 13 agosto a Majano (UD) all’Area Concerti del Festival di Majano. Il tour si concluderà martedì 14 settembre a Catania presso la Villa Bellini, con un appuntamento organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

L’artista porterà sul palco, oltre al singolo “Falene”, uscito il 18 giugno, i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato lo scorso gennaio e debuttato #1 nella classifica FIMI/GFK, come “Mantieni il bacio”, certificato disco d’oro con oltre 10 milioni di stream e 6 milioni di views, e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

Biglietti disponibili online a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 23 giugno e dalle ore 11.00 di lunedì 28 giugno presso tutte le rivendite autorizzate.