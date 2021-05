“Franco D’Aniello usa la penna come il flauto irlandese, con arte e bravura: e i suoi racconti, tra la via Emilia e il Guatemala, tra il Che e don Ciotti, sono una ballata salgariana, in un oceano di ironia, incontri, suoni e bellezza. In viaggio con i Modena City Ramblers,

scopriamo la magia segreta della musica, la meraviglia delle sorprese, delle attese, delle emozioni. Ecco pagine capaci di farci sorridere, emozionare, commuovere in un infinito canto sospeso tra memoria e avventura. Un libro che ti viene voglia di rileggere così come riascolti, all’infinito, la canzone del cuore.” Darwin Pastorin

Noi, che eravamo emiliani, cresciuti nella rossa opulenta Emilia, che provavamo a fare un po’ i ribelli, un po’ gli irlandesi, ma che poi la domenica non rinunciamo ai tortellini, perché non sia mai che la rivoluzione la facciamo a pancia vuota.

“Sono trent’anni che vado in giro per l’Italia e il resto del mondo a suonare con i Modena City Ramblers. Centinaia di palchi, milioni di chilometri in macchina, un’ernia al disco, migliaia e migliaia di persone conosciute, di strette di mano, qualche birra ogni tanto, e musica, tanta.

L’idea di mettere in parole scritte tutte le emozioni, o se non tutte molte di esse, non è per vanità o voglia di mettermi alla prova con qualcos’altro che non sia la musica. Credo che sia bello, o almeno così spero fortemente, pensare che tanti nostri fan, tanti amici che ci hanno seguiti in tanti anni possano condividere con me questi miei pensieri. Un po’ il dietro le quinte di una canzone, di un disco, del viaggio che magari ha proprio ispirato quella canzone.

Per i Modena City Ramblers il viaggio non è mai stato fine a sé stesso. Rappresenta un momento importante dal punto di vista artistico e sociale. Come dice il titolo del nostro primo album, che abbiamo tradotto da un disco di Bob Dylan, Riportando tutto a casa, il viaggio non è il fine ma il mezzo perché la testa si apra totalmente lasciando entrare esperienze, visioni, rumori, suoni, profumi che poi diventano canzoni. Tutto quello che ho visto e sentito in questi anni è ancora vivo nella mente, nel cuore, nella pancia.”