Appuntamento con Restart il 19 agosto

La musica barocca a Palazzo Abatellis

Concerto dell’Arianna Art Ensemble

Un viaggio musicale nell’Italia del Cinquecento

La grande musica barocca italiana del Cinquecento va in scena a Palazzo Abatellis. Il concerto ha il come titolo “Caratteri e colori del seicento Italiano”, ed è pensato come un vero e proprio viaggio musicale nei caratteri dell’Italia del cinque-seicento. Ad esibirsi, nello splendido scenario di Palazzo Abatellis, sarà l’Arianna Art Ensemble. Ecco la composizione del gruppo: Sara Bagnati, violino, Alessandro Nasello, flauto, dulciana Marco Lo Cicero, violone, Cinzia Guarino, clavicembalo. L’appuntamento fa parte del cartellone di Restart, il festival della cultura a Palermo ed è previsto la sera del prossimo 19 agosto.

La musica barocca dell’Arianna art ensemble

Il repertorio proposto dall’Arianna Art ensemble, si richiama alla cultura barocca, ed alterna sonate per due strumenti soprano e basso, ossia flauto e violino accompagnati dal violone, a sonate per strumento solo e basso e brani dove il basso, ossia il sovra citato violone diventa il solista. Questo repertorio è figlio di un’epoca di passaggio: il materiale di base e molti stilemi sono ancora pienamente rinascimentali ma le forme tendono già al mondo barocco della “seconda pratica”, ossia la tendenza a cristallizzare le voci in solista e basso continuo abbandonando la polifonia rinascimentale.

Nota di servizio

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).