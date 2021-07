A Palermo il 24 luglio, fa parte del cartellone di Restart

Guest star dell’evento, il controtenore Antonio Giovannini

Barocco sotto le stelle è il concerto finale della Master class dell’Officina barocca siciliana. Lo spettacolo è previsto il prossimo 24 luglio all’Albergo dei Poveri di Palermo. L’evento fa parte del cartellone di spettacoli di Restart. Il direttore artistico del progetto è il Maestro Roberta Faja, mentre la guest star è il controtenore Antonio Giovannini, una delle voci “barocche” più apprezzate a livello mondiale.

Il Barocco e la Musica

Lo stile barocco nacque a Roma all’inizio del XVII secolo per diffondersi rapidamente in tutta Europa. Questo stile usava l’esuberanza, il contrasto, l’ornamento elaborato, il colore profondo e la grandezza per evocare sorpresa e senso di stupore. Lo stile barocco ha influenzato tutte le arti, compresa l’architettura, la letteratura, la pittura, la scultura, la danza e la musica. In campo musicale, il Barocco può essere considerato come uno sviluppo di idee maturate nel tardo Rinascimento ed è perciò difficile, e anche arbitrario, voler stabilire una netta demarcazione cronologica precisa di inizio e di fine del periodo barocco in musica.

Di sicuro, sappiamo che a musica barocca ha origini in Italia, grazie al lavoro di compositori come Claudio Monteverdi, per poi prendere piede e svilupparsi anche in altri paesi europei, sia attraverso i musicisti italiani (compositori, cantanti, strumentisti) che vi erano emigrati, sia attraverso i compositori autoctoni che svilupparono un autonomo indirizzo stilistico, come per esempio in Francia dalla seconda metà del XVII secolo.

La Master Class dell’Officina Barocca siciliana

Il concerto che si terrà all’Albergo dei Poveri è l’atto finale della Masterclass dell’Officina Barocca siciliana. L’Officina barocca siciliana nasce a Palermo dall’intuizione della flautista e direttore d’orchestra Roberta Faja, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei Siciliani, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la musica antica. Il Master è stato pensato per offrire una nuova offerta formativa e di crescita per la carriera di ogni musicista che fa dell’ esercizio e del perfezionamento musicale la propria mission. Il Master è stato pensato e programmato per far convergere le iniziative e le lezioni in un territorio come quello dell’Albergheria di Palermo, famoso per la grande concentrazione di monumenti dalla grande rilevanza storica e artistica. Una scelta che punta a far vivere impressioni legate alla bellezza dei brani musicali e dei luoghi che vibrano con le sonorità di un preciso periodo storico: il Settecento.