Sta per partire “MY GENERATION”, il nuovo programma musicale che andrà in onda dal 19 febbraio ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Un racconto in 10 puntate che fotografa uno dei momenti più importanti della storia musicale del nostro paese: un viaggio negli anni ’90, attraverso dieci documentari dedicati ad altrettante band che hanno caratterizzato la scena indipendente italiana.

Gli interventi sono di: Daniela Amenta, Ernesto Assante, Giulia Cavaliere, Valerio Corzani, Luca De Gennaro, Paolo Dossena, Luca Fantacone, Luca Fornari, Federico Guglielmi, Fabio Lovino, Pasquale Modica, Violante Placido, Fabrizio Rioda, Claudio Santamaria, Stefano Senardi, Valerio Soave, John Vignola, Vito War.

“My Generation” è un programma

di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Cinecittà, ATCL e Spazio Rossellini.

Calendario puntate

19 febbraio NEGRITA

26 febbraio ALMAMEGRETTA

05 marzo TIMORIA

12 marzo VIRGINIANA MILLER

19 marzo AFRICA UNITE

26 marzo MASSIMO VOLUME

02 aprile MODENA CITY RAMBLERS

09 aprile LA CRUS

16 aprile MARLENE KUNTZ

23 aprile PERTURBAZIONE