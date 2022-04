Le prevendite online saranno disponibili da domani, venerdì 29 aprile, alle ore 15:00

Manca pochissimo all’inizio del tour che vedrà Gazzelle portare per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti italiani i suoi ultimi progetti discografici “OK” (Maciste Dischi/Artist First), certificato platino, e “OK UN CAZZO” (Maciste Dischi/Artist First). Con le sue liriche e la sua voce, Gazzelle è pronto ad abbracciare ancora una volta l’anima dei suoi fan di tutta l’Italia, a partire dalla data zero, l’8 maggio alla Grana Padano Arena di Mantova.

Si aggiunge una nuova data estiva dopo il Milano Summer Festival e il Rock in Roma, l’artista, infatti, il 24 luglio calcherà il palco del Teatro Antico di Taormina.

Le prevendite online per la data di Taormina saranno disponibili da domani, venerdì 29 aprile, alle ore 15:00, mentre nei punti vendita Sicilia Ticket saranno disponibili da mercoledì 4 maggio alle ore 11.00.

A coronamento dei successi dell’ultimo anno, che hanno confermato Gazzelle come uno dei protagonisti indiscussi della nuova scena musicale italiana, nonché uno dei più importanti cantautori contemporanei, a dicembre 2021 l’artista ha pubblicato “OK UN CAZZO” (https://gazzelle.lnk.to/ OKUNCAZZO; Maciste Dischi/Artist First), repack del suo ultimo album, “OK”. Questa la tracklist: “BLU”, “DESTRI”, “GBTR”, “PERÒ”, “LACRI-MA”, “OK”, “7”, “BELVA”, “COLTELLATA feat. tha Supreme”, “SCUSA”, “UN PO’ COME NOI”, “TUTTECOSE feat. Mara Sattei”, “FOTTUTA CANZONE”, “BRUTTA NUVOLA”, “MEGLIO DI PRIMA”.