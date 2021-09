Il cantautore romano sarà oggi (23 settembre) a Villa Bellini

Si chiuderà oggi (23 settembre) con la seconda data di Gazzelle (già sold out) l’edizione 2021 del Wave Summer Music.

Dopo il “tutto esaurito” del concerto del 15 settembre, Gazzelle torna a Catania per un nuovo appuntamento già sold out. Il cantautore romano sarà oggi (23 settembre) a Villa Bellini per chiudere il Wave Summer Music che ha ospitato nella città etnea i concerti dei Fast Animals And Slow Kids, di Aka 7Even, Ketama126, Max Pezzali, Emis Killa & Jake La Furia con Random e Il Tre e Michele Bravi. I due appuntamenti siciliani, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, sono organizzati da Giuseppe Rapisarda Management.

Queste le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” certificato platino, “MEGASUPERBATTITO” e “OK” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Coltellata” feat tha Supreme, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “Nmrpm”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma” e “Smpp” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, Flavio Pardini (questo il suo vero nome) scrive canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana.