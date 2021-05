“Pa Ti” la nuova canzone tormentone di Baby K con Omar Montes

Rino Palmeri di

07/05/2021

Baby K lancia la nuova canzone tormentone dell’estate. “Pa Ti” è il titolo del singolo con lo spagnolo Omar Montes Pa Ti” fuori a mezzanotte: Baby K lancia il singolo destinato a diventare il nuovo tormentone dell’estate 2021. Una canzone insieme allo spagnolo Omar Montes, che può vantare sei dischi di platino per il brano Alocao (50 milioni di visualizzazioni su Youtube e 100 milioni di stream su Spotify). I due cantanti si sono recati in Costa Smeralda per il lancio del singolo, come mostrano gli scatti social realizzati dal belvedere che affaccia su Liscia Ruja, una delle spiagge più conosciute e frequentate dai vip a Porto Cervo. Tutti pronti a scatenarsi: la bomba “Pa Ti” è in arrivo. Scatta il conto alla rovescia! Baby K lancia “Pa Ti”: ascolta qui la nuova canzone

Baby K lancia “Pa Ti”: ascolta qui la nuova canzone