L’importanza della sua presenza è scandita dal dramma personale nel quale stava entrando il cantate modenese e che entrambi hanno raccontato a ‘Verissimo’. Perché non sempre le favole hanno un lieto fine, ma questa sì e il merito è tutto della modella e influencer vicentina che da qualche mese è anche apprezzata speaker radiofonica.

“Quando mi sono trasferito a Milano ho vissuto un periodo complicato e lei mi è stata molto vicino”. A “Verissimo”, Federico Rossi parla della sua storia d’amore con Paola Di Bendetto. Il cantante ha raccontato come la compagna lo abbia aiutato ad affrontare un momento molto difficile della sua vita: “Ho dovuto affrontare la depressione – ha raccontato a Silvia Toffanin – non riuscivo a dormire per niente, sono diventato molto scontroso con le persone che mi erano vicine. Poi ho iniziato anche a bere”.