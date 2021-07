Il debutto avviene nel 1970 con “Ma che musica maestro“, sigla di Canzonissima

Le canzoni di Raffaella Carrà. Ricordiamo la grande diva con le sue canzoni amate in Italia e in tutto il mondo

A 78 anni muore Raffaella Carrà, una vera e propria icona della musica, della televisione e dello spettacolo italiano. Nasce a Bologna da padre romagnolo, e da Iris Dellutri, di famiglia siciliana. I genitori, tuttavia, si separarono poco dopo le nozze e la piccola Raffaella passò gran parte della sua infanzia tra il bar del padre e la gelateria di Bellaria-Igea Marina.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana.

Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna.

Nel corso della sua carriera, come dichiarato da lei stessa in un’intervista sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha venduto oltre 60 milioni di dischi e, durante una puntata di Domenica In condotta da Pippo Baudo in cui era ospite, ha dichiarato di possedere 22 dischi tra platino e oro.

Nell’autunno 2020 il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola «l’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso».

Raffaella Carrà, abbiamo selezionato 10 canzoni per ricordarla

In Italia sono stati pubblicati 23 dischi della cantante, 45 singoli, tra 45 giri, CD singoli e download digitale, 6 disco mix ed 1 EP.

1) Ma che musica maestro

2) Tuca Tuca

3) Rumore

4) A far l’amore comincia tu – remixata da Bob Sinclair

5) Fiesta

6) Tanti auguri

7) Luca

8) E salutala per me

9) Ballo Ballo

10) Chi l’ha detto

Dischi d’oro e di platino (totale vinti: 22)

In Italia

Disco di Platino (1974) per Felicità tà tà

2 dischi di Platino (1976) per Forte forte forte

Disco d’oro (1984) per Ballo Ballo (consegnato in diretta a Pronto, Raffaella? dai Righeira)

Doppio disco d’oro (2008) per Raffica e Raffica Balletti e duetti (consegnati in diretta a Carràmba! Che fortuna da Gianni Morandi)

All’estero

Vari dischi d’oro per Forte forte forte (In Spagna, Regno Unito e Germania)

Doppio disco d’oro (1978) per Forte forte forte e per la raccolta di successi Raffaella Carrà show (ritirati ad Atene il 4 marzo 1978)