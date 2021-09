Primo incontro il 4 settembre con la Palermo musulmana

Restart Off. All’archivio comunale Gaetano Basile racconte le dominazioni in Sicilia

Appuntamento la sera di sabato 4 settembre

Lo scrittore e giornalista presenta “Le Dominazioni” in quattro incontri, nel mese di settembre

Restart Off comincia il prossimo sabato 4 settembre. L’appuntamento è all‘Archivio comunale di Palermo, in via Maqueda, con la prima delle quattro narrazioni di Gaetano Basile. Lo scrittore, dopo aver presentato nel calendario estivo di Restart, il ciclo “Palermo in saecola secolarum”, dedica altri quattro incontri alla narrazione della storia di Palermo con incontri dedicati alle “Dominazioni”.

Restart Off, Basile racconta le dominazioni in quattro incontri

Anche questa volta si tratta di un racconto fuori dagli schemi. Palermo verrà raccontata attraverso la storia delle dominazioni. Nei quattro appuntamenti previsti all’Archivio comunale, Basile racconterà, tra aneddoti e curiosità, la Palermo degli arabi, la Palermo normanna, la Palermo spagnola per concludere con la Palermo italiana.

“La dominazione musulmana” a Palermo, sabato 4 settembre

La prima serata è dedicata alla dominazione araba. Da Basile, profondo conoscitore della storia di Palermo ed autore di numerosi saggi sul tema, è lecito aspettarsi uno storytelling ricco di dettagli poco noti o del tutto originali, Basile, nella sua narrazione sulle dominazioni in Sicilia, si spinge ben al di là della storia tramandata. Parlando della dominazione araba, di sicuro lo scrittore metterà a fuoco l’importanza che ha avuto la dominazione islamica – usualmente ma impropriamente definita “araba” – in Sicilia, influenzandone per sempre mentalità e cultura. Sarà un racconto ricco di spunti nel segno di contaminazioni che hanno portato nell’isola una ricchezza inestimabile. Gli arabi sono stati dei lenti conquistatori dell’Isola, di certo, ma attorno alla loro cultura si è sviluppata l’architettura di chiese, moschee, harem e mercati popolari che hanno lasciato un segno nella tradizione siciliana. Palermo non ha mai abbandonato la sua natura araba. Basile la approfondisce da storico e ricercatore con la leggerezza arguta del narratore di secoli lontani. Non solo ciò che è rimasto, dagli emiri a oggi, come i nomi delle vie e dei mercati palermitani, Basile parlerà di moneta, medicina e di ceramica siciliana.