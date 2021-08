Il concerto dell'Officina Barocca siciliana e dell'ensemble Cordes et Vent

“Tra pene e sospiri”, la grande musica barocca conclude Restart

Concerto alla Martorana, sabato 28 agosto

In scena l’Officina Barocca siciliana e l’Ensemble Cordes et Vent

Grazie al festival Restart, il pubblico palermitano ha imparato ad amare le sinfonie della musica barocca. L’appuntamento finale del cartellone dell’edizione 2021 è previsto il prossimo sabato 28 agosto, alle ore 21,13, alla Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio. In quell’occasione, nello scenario della Chiesa conosciuta ai più come la Martorana, si terrà il concerto “Tra pene e sospiri, curato dall’Officina Barocca Siciliana con l’ensemble Cordes et Vent. Il concerto prevede l’esecuzione di brani strumentali e arie del Settecento, dal repertorio italiano e tedesco. Gli interpreti del concerto sono il soprano Veronica Giordano e il controtenore Giuseppe Montagno, che si esiberanno nella meravigliosa cornice della Martorana, In quel luogo mistico, la musica barocca e il sincretismo artistico e storico della chiesa creano momenti estatici e suggestivi.

Il concerto fa parte del calendario di Restart, il festival di arte e cultura che ha animato tra luglio e agosto l’estate del capoluogo. Il costo del biglietto è di 15,00€ ed i ticket possono essere acquistati online sul portale restartpalermo.it, nella sezione “eventi speciali”.

Restart, con l’Officina barocca siciliana

L’ Officina barocca siciliana nasce a Palermo dall’intuizione della flautista e direttore d’orchestra Roberta Faja e condivisa da musicisti e appassionati d’arte di aprirsi alla formazione e alla conoscenza dell’intero ventaglio della musica antica, ponendo l’accento all’esaltazione della arti del Settecento. Unire monumenti della città, quali luoghi di cultura, di arte, di storia, di fede e di incontro, alla musica, è lo spirito fondante dell’Officina Barocca Siciliana, in cui si vuole far vivere suggestioni legate alla bellezza dei brani musicali e dei luoghi che vibrano con le sonorità di un preciso periodo storico: il Settecento.

Nota di servizio