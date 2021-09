La notte delle Streghe, la storia della Santa Inquisizione in Sicilia

Restart Off, ritorna la visita guidata teatralizzata nel Carcere dei Penitenziati dello Steri

Appuntamenti il 14 e il 28 settembre

Le “streghe” sono le guide turistiche degli Amici dei Musei Siciliani

Il racconto che accompagna la visita è stato costruito con documenti, disegni e i graffiti incisi nelle celle dello Steri

Con Restart Off ritorna per “La notte delle streghe” a Palazzo Steri. Dopo il successo delle visite estive dedicate alla Storia della Santa Inquisizione in Sicilia, anche nel mese di settembre sono previste due serate dedicata alle “streghe” dello Steri: il 14 e il 28 settembre .

La Notte delle streghe è una visita guidata teatralizzata messa in scena dalle guide turistiche dell’associazione culturale Amici dei Musei Siciliani. E’ un percorso in notturna – organizzato per un gruppo ristretto di persone – all’interno del Carcere dei Penitenziati dello Steri, le celle realizzate nel 1603 dall’ingegnere regio Diego Sanchez.

Il racconto degli inquisiti, incarcerati a Palazzo Steri

Le “streghe” accompagneranno i visitatori raccontando le drammatiche storie dei prigionieri della Santa Inquisizione. Il racconto si dipana mediante l’osservazione di disegni, graffiti e le preghiere rimaste incise sulle pareti. ll Carcere dei Penitenziati dello Steri è un luogo forte, pieno di storie e denso di emozioni; il racconto si svolge attraverso la voce diretta dei protagonisti: gli inquisiti.

Il canovaccio è stato scritto mettendo insieme citazioni e documenti d’archivio, testi e pubblicazioni. Le guide turistiche dell’associazione hanno avuto modo di approfondire la storia delle carceri dello Steri e le testimonianze lasciate dagli stessi detenuti, grazie a oltre tre anni di studio.

Attraverso i racconti vengono fuori non solo i legami tra la stregoneria e l’inquisizione e quelli tra magia e religione, ma le diverse “categorie” che appartengono alla definizione di “stregoneria” sia secondo le credenze popolari dell’epoca che secondo i codici inquisitoriali spagnoli. Fulcro di quel periodo di terrore divenne il Carcere di Palazzo Steri (o Carcere dei Penitenziati), utilizzato dall’inizio del ‘600 alla fine del ‘700 dall’inquisizione spagnola per imprigionare, torturare ed uccidere tutti i cittadini scomodi per la vita sociale, politica e soprattutto religiosa dell’antica città di Palermo.

Green Pass obbligatorio

Anche Restart Off si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).