e venne costruita nel 1799 I sovrani si erano rifugiati a Palermo per sfuggire all’avanzata delle truppe napoleoniche

La Regina Carolina scelse la Casina Cinese come dimora estiva

Ultimo appuntamento di Restart il 21 agosto con la storia d’amore di Ferdinando e Carolina. Quello dei sovrani borboni è un idillio sempre in altalena che passa dal racconto della Palazzina Cinese. Restart ha organizzato una visita teatralizzata per raccontare la storia dei sovrani e dell’edificio. La Palazzina venne costruita nel 1799, Ferdinando la fece ristrutturare per farne la sua dimora estiva Ferdinando e Carolina: una meravigliosa storia d’amore e odio alla Corte Borbonica. Re Ferdinando e la sua consorte sono due personaggi che hanno segnato la storia di Palermo, lasciando delle tracce indelebili. Una su tutte è la Casina Cinese, la Palazzina in stile orientale, posta all’ingresso del Real Parco della Favorita. La Regina Carolina scelse quel luogo come dimora estiva. Con Restart, la sera del 21 agosto, sarà possibile partecipare a una visita guidata e teatralizzata, dove la storia dell’edificio verrà raccontata con aneddoti e memorie del tempo. La visita è una messa in scena organizzata dalle guide turistiche dell’associazione culturale Amici dei Musei Siciliani. Verranno impersonati il Re Ferdinando e consorte, la Regina Maria Carolina. I due sovrani accoglieranno i visitatori alla scoperta della loro nobile dimora descrivendone le bellezze degli arredi e delle scelte decorative.

Terzo appuntamento con “Palermo, in secola secolorum”, il ciclo di incontri dedicati al capoluogo siciliano dal Festival Restart. A narrare la storia di questa meravigliosa città sarà lo scrittore e giornalista Gaetano Basile. Venerdì 20 agosto, Basile racconta la Palermo del 1700. Con i suoi innumerevoli saggi dedicati a Palermo e alla Sicilia, Basile ha messo a nudo storie inedite, aneddoti, intrecciando storie quotidiane con grandi plot storici. Storico, gastronomo, appassionato di arte e di cucina, Basile conosce in profondità Palermo, i suoi misteri. Ne parla con amore disincantato e passione. Senza concessioni, senza grandeur, ma con la precisione di un chirurgo e la delicatezza di un pittore.

Anche in questo weekend di agosto è possibile visitare Reluceo, lo spettacolo multimediale pensato e realizzato dall’artista Dario Denso Andriolo. La video istallazione ammanta di hi tech l’Oratorio di San Mercurio, nel Cortile S. Giovanni degli Eremiti. La mostra ha debuttato a inizio luglio e continua nei weekend (il venerdì e il sabato), di agosto, dalle 19 alle 24. Reluceo è pensata come una scultura di luce, l’opera di Andriolo tenta di unire la storia alla modernità, con l’obiettivo di consentire una fruizione innovativa del bene storico-culturale. Luci, immagini e suoni di Reluceo avvolgono lo spazio, alla ricerca di una dimensione sensoriale ipnotica ed emozionante. L’opera di Andriolo si ispira alla storia di San Mercurio, alla torture da lui subite ed alle sue miracolose guarigioni. Esperienza “magnetica”, Reluceo mischia leggende del passato a tematiche e linguaggi artistici contemporanei. L’audio prodotto da Gianni Gebbia e Vito Gaiezza contribuisce a generare nell’ambiente un effetto di sospensione temporale.

Davide Barbarino è il sassofonista e clarinettista ospite del secondo appuntamento con “Solo/Improvvisazioni”, la micro rassegna di musica che fa parte del cartellone di Restart. I tre concerti d’autore sono realizzati in collaborazione con l’Associazione One Drop. Dopo la serata inaugurale con Alessandro Librio, “Solo/Improvvisazioni” si sposta al castello della Cuba. Il 21 sera, quindi, tocca a Davide Barbarino improvvisare ed interpretare in assolo le ispirazioni suggerite dalla magia del luogo del concerto, trasformandole in intense armonie. Ultimo appuntamento con il ciclo di concerti per solisti si terrà il 28 agosto, con l’assolo di Gianni Gebbia.

Sono già centinaia gli scatti raccolti da Restart per il photocontest che premierà la foto più bella della manifestazione. Il contest fotografico vuole trovare lo scatto fotografico in grado di raccontare al meglio le bellezze dei siti culturali e degli eventi del festival Restart. Lo scatto fotografico deve essere realizzato durante una visita di Restart, il festival che apre nei weekend dell’estate i luoghi più belli della cultura a Palermo. (in copertina, pubblichiamo una fotografia realizzata da Valeria Paci, Oratorio dei Bianchi).

Il programma settimanale di Restart offre come sempre la possibilità di visitare i luoghi della cultura e dell’arte a Palermo. La lista dei luoghi da visitare comprende oltre 25 siti culturali, nei weekend dal 3 luglio al 29 Agosto, per visite notturne, grazie agli Amici dei Musei Siciliani e a Digitrend. Consultando la lista dei luoghi coinvolti, si può creare una vera e propria wish list per una passeggiata nel centro storico, quando il sole tramonta e la città si tinge di quel giallo ocra che adorna le facciate dei palazzi storici, le chiese e le vie, dando vita a uno scenario davvero straordinari

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).