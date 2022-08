Rkomi in Concerto al Piccolo Parco Urbano, ecco la scaletta

Cresce l’attesa per il concerto di Gazzelle al Teatro Antico di Taormina

Cresce l’attesa per il concerto di domani (domenica 24 luglio) di Gazzelle al Teatro Antico di Taormina. Il cantautore romano sta portando per la prima volta in tour i suoi ultimi progetti discografici “Ok” (Maciste Dischi/Artist First), certificato platino, e “Ok un cazzo” (Maciste Di...