l'occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni di Rkomi

La tournée estiva di Rkomi prende il nome dal suo nuovo disco, Taxi Driver

il nuovo lavoro di Rkomi uscito il 30 aprile e subito ai vertici della classifiche di vendita e di ascolti in streaming. Si tratta del terzo album in studio del rapper milanese, dopo Io in terra del 2017 e Dove gli occhi non arrivano del 2019. L’ultimo progetto vede la partecipazione di molti illustri colleghi di Rkomi, da Tommaso Paradiso (in Ho spento il cielo) a Sfera Ebbasta (in Nuovo range), da Gazzelle (in Me o le mie canzoni?) a Ernia (10 ragazze).

I concerti programmati per l’estate 2021 saranno l’occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni di Rkomi e per riassaporare, in una nuova versione, i suoi successi precedenti, da Milano bachata a Blu.

Rkomi torna Live con “Taxi Driver Summer Tour 2021”

Ecco tutte le date del tour di Rkomi:

Sabato 26 giugno 2021 – Firenze, Notti a Teatro

Domenica 27 giugno 2021 – Bologna, Oltre Festival

Mercoledì 7 luglio 2021 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Sabato 17 luglio 2021 – Alba (CN), Collisioni Festival

Lunedì 16 agosto 2021 – Castiglioncello (LI), Castiglioncello Festival

Venerdì 20 agosto 2021 – Alghero, Campo Rugby Maria Pia

Sabato 21 agosto 2021 – Cagliari, Operà Beach Arena

Mercoledì 25 agosto 2021 – Pordenone, Miv Festival

– Pordenone, Miv Festival Venerdì 3 settembre 2021 – Padova, Arena Live Geox

Calendario in continuo aggiornamento