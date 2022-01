"So che c'è nella prima serata. Poi, quello che farà, non lo so..."

«Fiorello sa che amo l’imprevedibilità, quindi io non so mai niente. Anche la certezza che arrivasse non l’ho avuta fino all’ultimo. E prevengo le domande sull’argomento: io so che c’è la prima sera, poi non so. Può anche darsi che vada via».

Così Amadeus rispondendo, nella conferenza stampa inaugurale della settimana sanremese, alle domande sulla presenza di Fiorello al suo fianco per il terzo anno consecutivo, almeno per la prima.

«Sono felice di iniziare questa terza avventura»

Così il padrone di casa ha inaugurato la prima conferenza stampa. Per rompere il ghiaccio, il direttore artistico ha subito messo sul piatto la “questione Fiorello”. «Avere fatto due Festival, per un comico, è qualcosa di eroico. Spendersi per cinque sere, in un teatro con la platea vuota, a volte sostituendosi all’ultimo momento a ospitate saltate, è qualcosa di incredibile. Fino alla scorsa settimana, ero quasi convinto che non sarebbe venuto. Quando è arrivato qui, ieri, è stata una sorpresa. Lui m’ha detto:

“Ma secondo te, cornutazzu, ti lasciavo da solo?”». Insomma, presenza confermata, ma per ora «solo per la prima serata».