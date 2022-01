è condotto dal trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola di Benedetto,

“PrimaFestival” da stasera, tutti i giorni, subito dopo il Tg1 delle 20

Manca poco all’esordio del Festival di Sanremo 2022, ma ad anticipare la gara canora più importante (e longeva) d’Italia ci pensa il PrimaFestival, la striscia quotidiana che va in onda dal Teatro Ariston con interviste esclusive, news e “chicche” sui cantanti e i personaggi che danno vita alla kermesse.

Il programma, rigorosamente in diretta dal Glass Studio collocato davanti al Teatro Ariston, è condotto dal trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola di Benedetto, e racconterà da differenti punti di vista tutta la kermesse, il suo clima e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo, in rete e dalle pagine dei social.

Il tutto per far vivere appieno, e in maniera transmediale, il più grande evento televisivo italiano. Gli autori del PrimaFestival sono Walter Santillo, Monica Parente e Alessio Tagliento. La regia è di Fabrizio Cofrancesco