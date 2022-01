Anche l'organizzazione del Festival di Sanremo deve fare i conti con le misure anticontagio

Se Amadeus si ammala, non c’è per lui un Piano B

Siamo in mezzo a una pandemia e non possiamo dimenticarlo. Malgrado tutte le precauzioni, il rischio contagio è presente. Memori di quanto successo lo scorso anno, anche a Sanremo 2022 è previsto il “loro Irama”, come lo ha definito il conduttore e direttore artistico. «Ho detto a tutti se vogliono presentarsi alle prove con trucco e parrucco a posto. Perché in caso di positività, il video di quell’esibizione è quella che andrà in onda durante la serata. Proprio come è successo a Irama la volta scorsa».

Peccato, però, che in caso si ammali lui, a Rai 1 non hanno pensato a come affrontare la situazione.

Amadeus ha ammesso