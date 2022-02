la nuova campagna pubblicitaria con le stelle degli show Amazon Original italiani e della UEFA Champions League

Prime Video ha rilasciato la nuova campagna pubblicitaria #UnSorrisoOvunque con un cast stellare.

In occasione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Fedez, Frank Matano, Lillo, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Gianmarco Pozzoli, Alice Mangione, Max Angioni, Diana del Bufalo, Tess Masazza, Sandro Piccinini, Giulia Mizzoni, Carlo Cracco, Achille Lauro e Francesco Cicconetti sono protagonisti di una missione spaziale, molto speciale, con l’obiettivo di portare un sorriso anche alla spettatrice più lontana, la giovanissima e futura astronauta Linda Raimondo.

A Sanremo 2022 Prime Video lancia #UnSorrisoOvunque

Sulle note di “Salirò”, successo di Daniele Silvestri presentato a Sanremo nel 2002, lo spot vede questa simpatica e improbabile squadra di astronauti partire a bordo di un razzo suborbitale per raggiungere la stazione spaziale. Sono impegnati nella missione i volti di due delle produzioni italiane Amazon Original più attese – su Prime Video – nel 2022: la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, comedy show condotto da Fedez con Frank Matano in arrivo il 24 febbraio, e Prisma, serie con i cameo di Achille Lauro e Francesco Cicconetti, in uscita prossimamente. Accanto a loro, astronauta d’eccezione nello spot di Prime Video anche Carlo Cracco, protagonista lo scorso autunno del travelog culinario di successo Dinner Club. A coordinare la missione dal Centro di controllo, la coppia sportiva formata da Sandro Piccinini e Giulia Mizzoni, rispettivamente telecronista e conduttrice della stagione 2021-22 di UEFA Champions League su Prime Video.

La campagna marketing – targata Prime Video – è a cura dell’agenzia Ogilvy, con la produzione di Mercurio Productions. La regia è stata affidata a Alessandro Genovesi, la post produzione a Hogarth e la color a Orash.