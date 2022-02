Il programma dell'1 febbraio dal palco del teatro Ariston

Manca davvero poco alla nuova edizione del Festival di Sanremo,

Alla conduzione ancora Amadeus, insieme ad un ricco cast di ben 22 Big della musica italiana, e i 3 nomi vincitori dell’area Sanremo Giovani.

Ecco i primi 12 cantanti in gara a Sanremo 2022 e i titoli delle canzoni con cui andranno al Festival.

Sanremo 2022: stasera prima puntata

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen d’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele

Sanremo 2022, la scaletta della prima serata: gli ospiti

Come ogni anno, sul palco di Sanremo si alterneranno concorrenti e ospiti, tra i volti più noti della televisione italiana e non solo. Nella prima serata, martedì 1° febbraio, sarà presente il gruppo musicale Meduza, composto dal trio di producer Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, insieme a Hozier

Ci saranno Raoul Bova e Nino Frassica, che per l’occasione presenteranno la nuova stagione di “Don Matteo“. Andrà in onda nel 2022 e sarà l’ultima in cui Mario Girotti, in arte Terence Hill, vestirà i panni del parroco con il talento per le indagini. A sostituirlo sarà proprio Raoul Bova.

I superospiti della prima serata sono i Måneskin: reduci dalla vittoria a Sanremo l’anno scorso, e poi da quella all’Eurovision Song Contest, la rock band italiana tornerà sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022, la co-conduttrice Ornella Muti

Al suo debutto al Festival di Sanremo, Ornella Muti è la co-conduttrice della prima serata. L’attrice, volto famosissimo e apprezzatissimo dagli italiani, ha commentato la sua prima esperienza all’Ariston con Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono molto emozionata e anche onorata… Certo, un po’ di paura ce l’ho!”.