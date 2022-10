10 OTTOBRE 2022 – PALACATANIA – CATANIA sold out

Dopo aver calcato i palchi di tutta Italia con 13 date nelle più importanti rassegne estive, MARRACASH ha dato il via alla seconda parte di “PERSONE TOUR”, gli appuntamenti indoor più attesi degli ultimi tre anni. Una tournée nei palazzetti con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, che conta a oggi oltre 150.000 biglietti totali, sold out per tutte le date, unica eccezione la terza data romana per cui restano gli ultimissimi biglietti. Per il tour indoor, Marracash ha preparato uno show inedito e curato nei minimi dettagli: una produzione maestosa che vedrà il rapper in compagnia dalla sua band, per regalarci un’emozione unica sotto i palchi dei palazzetti più importanti di Italia. In scaletta saranno presenti i brani dei suoi ultimi due album da record: “NOI, LORO, GLI ALTRI”, vincitore della TARGA TENCO 2022 per la categoria miglior DISCO IN ASSOLUTO e certificato quattro volte platino, e “Persona”, disco più venduto del 2020 che ha conquistato a oggi ben sei dischi di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

(recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021, 19 febbraio 2022 e successivamente 28 maggio 2022)

I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor e per l’Arena di Verona rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

La possibile scaletta di Marracash a Catania