Shiva: “Dolce Vita” il nuovo Album da Venerdì 11 Giugno

Shiva l’11 Giugno fuori ovunque “Dolce Vita” L’Album del ritorno <<Nessun viaggio è troppo lungo se poi si trova ciò che si cerca>>

Anticipato dal singolo “La mia storia”, SHIVA pubblica dopo un anno di silenzio il nuovo album ufficiale dal titolo DOLCE VITA, fuori l’11 giugno per Sony Music / Columbia Records Italy.

DOLCE VITA, il cui titolo è un chiaro rimando alle atmosfere felliniane, è l’ultimo album in studio di Shiva, un lavoro che indaga sul lato più cupo del successo e della ricchezza ponendo l’accento sulle liriche, scostandosi così dalla spasmodica ricerca di smash-hit per dare spazio ai pensieri del rapper. Con questo album SHIVA riaccende le luci dei riflettori e getta le basi per un ritorno spiazzante che mette al centro maturità e nuove consapevolezze scaturite in un anno passato lontano dalle scene.

Dopo una lunga attesa SHIVA torna dietro al microfono consegnando al mondo un lavoro dove a far da padrone sono monologhi intricati e rime che formano un crocevia tra trap, RnB, urban ed echi di chitarre latine. Non c’è spazio per altri passeggeri nel volo di solo andata di Andrea, ad eccezione di Lil Baby, rapper statunitense già candidato ai Grammy Awards, unico ospite che sale a bordo per impreziosire “Mastercard”, terza canzone della tracklist.

“La mia storia”, primo singolo ufficiale uscito il 14 maggio, accoglie sapientemente il flow di Shiva, ora impegnato a raccontare dall’alto il riscatto sociale tra introspezione e rime toccanti. L’inedito, uscito insieme al videoclip ufficiale diretto da Enrico Yaay con la produzione di “Leon”, offre una scintillante vista della dolce vita dai grattacieli milanesi, un salto vertiginoso per mostrare l’ascesa dal quartiere ai rooftop del rapper di Milano Ovest.

Shiva – il video di “La mia storia”

Shiva, milanese classe 1999, si avvicina al rap negli anni della scuola e nel 2018 attira i riflettori di tutta Italia con un percorso di singoli e freestyle su YouTube che lo rende unico nel panorama italiano per prolificità e qualità, portandolo nei mesi successivi a collaborare con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Marracash e molti altri. Ad oggi conta oltre 156 milioni di visualizzazioni complessive, quasi mezzo milione di iscritti su YouTube e oltre 500 milioni di streams per un totale di 5 dischi di platino e 6 dischi d’oro.

DOLCE VITA uscirà l’11 giugno in streaming e digitale, in versione CD Standard, CD Deluxe, Vinile bianco autografato, Vinile rosso autografato, Vinile trasparente autografato e in Superdeluxe (Cofanetto con CD Deluxe, Tee esclusiva e bandana esclusiva) già pre-ordinabili al link: https://Columbia.lnk.to/ DolceVita.