Si chiama “La La La” il nuovo singolo di Vittorio Ferrigno

Rino Palmeri di

20/05/2022

Si chiama “LA LA LA” il nuovo singolo di Vittorio Ferrigno distribuito da Artist First. Dj e producer, Ferrigno ha già oltre 1M di stream su Spotify nonché una esperienza quinquennale da regista radiofonico. “La La La” il nuovo singolo di Vittorio Ferrigno “LA LA LA”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 20 maggio, è il primo singolo ufficiale di Vittorio Ferrigno, in arte Ferrigno, con Artist First. Ferrigno prende ispirazione da Top Dj come Topic o Diplo e aggiunge il suo mondo, creando “LA LA LA” e dimostrando ancora di più quanto gli artisti italiani siano capaci di parlare una lingua musicale internazionale. Ferrigno: “La La La è il mio viaggio verso orizzonti sconosciuti ma bellissimi, la voglia di sperimentare e crescere sempre più. La La La è il mio regalo per tutti quelli che hanno creduto e crederanno in me” Nato a Monza, ma palermitano d’adozione, Ferrigno, classe ’95, ha incrementato la sua passione per la produzione di musica elettronica quando ha frequentato il corso di produzione presso la MAT ACADEMY (accademia online con partnership del calibro di SONY Music e Universal Music). Ferrigno ha avuto negli anni il supporto di dj di caratura internazionale quali Don Diablo, Nicky Romero, Meduza e tanti altri. Tra i suoi lavori noti troviamo “Tonight”con più di 400k ascolti su Spotify, “Day ‘n Night”, in collaborazione con i Marnage, e “Hit The Gas” in collaborazione con Alessandro Lega e Alexander Cruel. Quest’ultimo ha inoltre scalato le classifiche dei brani più supportati dagli altri dj su 1001tracklist.com. Noto per la versatilità durante le sue esibizioni live, Ferrigno è stato tra i protagonisti del festival più importante della sua città per tre anni: l’UNLOCKED MUSIC FESTIVAL svolto a Palermo nel 2016, 2017 e 2019. All’Unlocked Music Festival Ferrigno si è esibito al fianco di artisti come Hardwell, Paul Kalkbrenner e Gigi D’Agostino. Vanta anche esibizioni negli aftershow ufficiali dei festival di FIGHT ENTERTAINMENT con ospiti del calibro di Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Nitro. Dal 2018, inoltre, Ferrigno svolge la sua carriera radiofonica alternando alla sua presenza in regia anche la sua presenza davanti ai microfoni e telecamere di Radio Time e Time TV. Ad oggi gestisce inoltre il suo spazio settimanale: BEAT ZONE, un programma di musica dance mixata accompagnato, alle volte, anche da interviste a giovani producer e dj.

Si chiama “LA LA LA” il nuovo singolo di Vittorio Ferrigno distribuito da Artist First. Dj e producer, Ferrigno ha già oltre 1M di stream su Spotify nonché una esperienza quinquennale da regista radiofonico.

“La La La” il nuovo singolo di Vittorio Ferrigno

“LA LA LA”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 20 maggio, è il primo singolo ufficiale di Vittorio Ferrigno, in arte Ferrigno, con Artist First. Ferrigno prende ispirazione da Top Dj come Topic o Diplo e aggiunge il suo mondo, creando “LA LA LA” e dimostrando ancora di più quanto gli artisti italiani siano capaci di parlare una lingua musicale internazionale.

Ferrigno: “La La La è il mio viaggio verso orizzonti sconosciuti ma bellissimi, la voglia di sperimentare e crescere sempre più. La La La è il mio regalo per tutti quelli che hanno creduto e crederanno in me”

Nato a Monza, ma palermitano d’adozione, Ferrigno, classe ’95, ha incrementato la sua passione per la produzione di musica elettronica quando ha frequentato il corso di produzione presso la MAT ACADEMY (accademia online con partnership del calibro di SONY Music e Universal Music). Ferrigno ha avuto negli anni il supporto di dj di caratura internazionale quali Don Diablo, Nicky Romero, Meduza e tanti altri. Tra i suoi lavori noti troviamo “Tonight”con più di 400k ascolti su Spotify, “Day ‘n Night”, in collaborazione con i Marnage, e “Hit The Gas” in collaborazione con Alessandro Lega e Alexander Cruel.

Quest’ultimo ha inoltre scalato le classifiche dei brani più supportati dagli altri dj su 1001tracklist.com.

Noto per la versatilità durante le sue esibizioni live, Ferrigno è stato tra i protagonisti del festival più importante della sua città per tre anni: l’UNLOCKED MUSIC FESTIVAL svolto a Palermo nel 2016, 2017 e 2019. All’Unlocked Music Festival Ferrigno si è esibito al fianco di artisti come Hardwell, Paul Kalkbrenner e Gigi D’Agostino.

Vanta anche esibizioni negli aftershow ufficiali dei festival di FIGHT ENTERTAINMENT con ospiti del calibro di Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Nitro.

Dal 2018, inoltre, Ferrigno svolge la sua carriera radiofonica alternando alla sua presenza in regia anche la sua presenza davanti ai microfoni e telecamere di Radio Time e Time TV. Ad oggi gestisce inoltre il suo spazio settimanale: BEAT ZONE, un programma di musica dance mixata accompagnato, alle volte, anche da interviste a giovani producer e dj.