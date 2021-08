Tre serate solista con Alessandro Librio, Davide Barbarino e Gianni Gebbia

Tre serate di grande musica solista con Restart

Solo/Improvvisazioni integra il cartellone del festival Restart

Primo appuntamento con Alessandro Librio a San Giovanni degli Eremiti il 14 agosto

Le altre due serate avranno come ospiti Davide Barbarino e Gianni Gebbia

Solo/Improvvisazioni: tre grandi artisti, tre grandi luoghi della cultura palermitana per tre serate d’autore. Il cartellone del festival Restart si arricchisce con “Solo/improvvisazioni”, un programma di tre concerti d’autore, realizzati in collaborazione con l’Associazione One Drop.

Alessandro Librio, Davide Barbarino e Gianni Gebbia, sono i tre virtuosi dei loro strumenti, che affronteranno la sfida di luoghi particolarmente suggestivi come il chiostro di S.Giovanni degli Eremiti ed il castello della Cuba. Ai trei musicisti toccherà improvvisare ed interpretare in assolo le ispirazioni suggerite dalla magia da cui saranno avvolti e coinvolti trasformandole in intense armonie.

Gli appuntamenti con Solo/Improvvisazioni sono in calendario il 14, 21 e 28 agosto.

Il primo appuntamento con questa costola di Restart è previsto sabato 14 Agosto al Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, con l’esibizione, per violino ed oggetti, di Alessandro Librio.

Solo/Improvvisazioni. Il profilo di Alessandro Librio.

Librio è nato ad Erice nel 1982, inizia lo studio del violino, del pianoforte e della composizione a 13 anni entrando al conservatorio A. Scontrino di Trapani dove nel 1999 riceve una menzione d’onore per i concerti di musica contemporanea svolti. Laureatosi in violino al Conservatorio V.Bellini di Palermo ha collaborato con alcuni fra i massimi artisti della scena internazionale come Patti Smith, Michael Moore, David Murray, Wim Wenders, Barre Phillips, Mike Cooper, Giancarlo Schiaffini, Michael Vatcher,Alvin Curran, ed altri.

Nel 2011 realizza diverse installazioni per EB&Flow Gallery di Londra, Laban Centre, Southbank Centre of London, Waterside Project Space of London e viene invitato in qualità di artista ufficiale del Padiglione Italia alla 54°edizione della Biennale di Venezia Arte, realizzando l’installazione sonora “Palermo a Venezia” (Progetto Speciale), in cui per 24 ore il paesaggio sonoro del centro storico palermitano viene mescolato con quello veneziano. Registra per la BBC le musiche del documentario su Antony Gormley.

Le altre due serate del programma di Solo/Improvvisazioni sono previste il 21 agosto al Palazzo della Cuba con Davide Barbarino (sax solista, alto e soprano), e il 28 agosto nell’incantevole scenario del Chiostro di San Giovanni degli Eremiti Palermo con Gianni Gebbia (sax solo).

Nota di servizio

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).