Lo show di Taormina, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti

Live Nation Italia è orgogliosa di comunicare che il tour di Sting, My Songs, farà tappa in Italia per due nuove date: il 27 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina e sabato 2 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino.

Il calendario delle tappe in Italia di Sting si arricchisce quindi con nuovi appuntamenti che si aggiungono allo show già annunciato il 19 luglio 2022 a Parma.

Lo show di Taormina, nella magica cornice del Teatro Antico, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti, tenendo conto di una capienza ridotta e del distanziamento sociale.

Gli iscritti al Fan Club di Sting avranno la possibilità di acquistare i biglietti esclusivi per i due nuovi concerti a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 23 giugno.

Per la data di Torino, i biglietti saranno poi disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 17.00 di mercoledì 23 giugno per 24 ore. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti per entrambe le nuove date sarà aperta invece a partire da venerdì 25 giugno alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

RDS 100% Grandi Successi è la radio partner ufficiale per lo show di Torino