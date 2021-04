dal 23 aprile su tutte le piattaforme digitali.

A due anni dal loro ultimo album “No Geography”, The Chemical Brothers tornano con un nuovo singolo, “The Darkness That You Fear” dal 23 aprile su tutte le piattaforme digitali.

The Chemical Brothers: “The Darkness That You Fear”

Il brano, costruito intorno a due distinti e disparati campioni vocali e caratterizzato da un suono psichedelico, è l’equivalente sonoro della luce alla fine del tunnel, un impeto di speranza in previsione di un futuro più luminoso.

Tom Rowlands ha detto: “The Darkness That You Fear” è una canzone piena di speranza. Quando abbiamo capito che la combinazione di più voci funzionava benissimo con la base musicale, ci siamo sentiti ottimisti, come se fossimo già convinti di pubblicarla.

Un video evocativo della canzone, ma allo stesso tempo allucinogeno è stato girato da Ruffmercy, il regista originario di Bristol che in precedenza ha lavorato con Thom Yorke, Run The Jewels e DJ Shadow.

Ruffmercy parlando di “The Darkness That You Fear” ha detto:

“Quando ho ascoltato la canzone, mi sono immediatamente “connesso” al tema principale e alle vibrazioni positive che evoca. Le sensazioni che mi ha lasciato sono anche però nostalgiche, ed è per questo che per la parte visuale ho tratto ispirazione dagli anni in cui ho scoperto The Chemical Brothers, ovvero dalla metà degli anni 90. Il videoclip è una combinazione di repertorio originale della band filmato con una Super 8 e un’animazione disegnata a mano. Amo usare il colore per creare il caos ed evocare emozioni.”

La copertina di The Darkness That You Fear è opera dell’artista inglese Sir Terry Frost.

“The Darkness That You Fear”

segna il ritorno di The Chemical Brothers dopo l’uscita di “No Geography” nel 2019, che coincise con l’inizio del loro ultimo tour, culminato poi nello show sold out alla O2 Arena di Londra. The Chemical Brothers (insieme agli storici collaboratori, Smith e Lyall) hanno anche creato l’installazione di chiusura per la mostra “Electronic – From Kraftwerk to The Chemical Brothers”, che il Museo di Design di Londra ospita fino a fine maggio di quest’anno.