CON L'ECCEZIONALE PARTECIPAZIONE DI CHRISTIAN DE SICA

Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Tutte Le Notti, il singolo di Tommaso Paradiso che ha anticipato il nuovo album Space Cowboy

Tommaso Paradiso: da oggi il videoclip di “Tutte Le Notti”

Il videoclip, diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), vede come protagonista d’eccezione il grandissimo Christian De Sica che interpreta un uomo, malinconico, in un hotel di lusso intento a ricordare un amore lontano che sembra rinascere. L’amore sognato rivive nelle stanze dell’albergo: dalla camera da letto dove si rigira tra le dita la fede nuziale immaginando la donna amata, interpretata da Eleonora Ivone, accanto a sé, alla hall in cui ogni cosa parla di lei. Alla fine, però, un abbraccio che sembra reale si rivela essere solo un bel ricordo.

Scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dorado Inc., Tutte Le Notti è un sogno a occhi aperti in cui l’artista dà forma a una ballad romantica su un amore lontano. Tutte Le Notti porta con sé le immagini nostalgiche di un sentimento puro e vero, che ha bisogno di vicinanza per potersi esprimere: E ti sogno tutte le notti, anche quando mi sveglio anche quando sono sobrio. La vita che cazzo è senza di te? Sì, senza di te.

Tutte Le Notti arriva dopo Lupin,

La Stagione del Cancro e del Leone e dopo i singoli Magari No (disco d’oro), Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri anni (disco d’oro), e Non avere paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Il 26, 27 e 28 Aprile uscirà nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

Dal 25 marzo partirà lo SPACE COWBOY TOUR

(già Sulle Nuvole Tour), prodotto e organizzato da VIVO CONCERTI. Gli show sono riposizionati su più date e nei teatri per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza richiesta in merito agli spettacoli dal vivo.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che proporrà dal vivo le canzoni del nuovo album Space Cowboy, anticipato dalle uscite di Lupin, La Stagione del Cancro e del Leone, e dai singoli Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro). Non mancheranno naturalmente in scaletta tutti i più grandi successi della sua carriera, da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri Anni (disco d’oro) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

SPACE COWBOY TOUR le date

Venerdì 25 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Bari @ Teatro Team

Venerdì 1 aprile 2022 || Bari @ Teatro Team

Lunedì 4 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Martedì 5 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Giovedì 7 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium

Venerdì 8 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium

Martedì 12 aprile 2022 || Firenze @ Teatro Verdi

Mercoledì 13 aprile 2022 || Firenze @ Teatri Verdi

Venerdì 15 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Sabato 16 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 21 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Venerdì 22 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Giovedì 28 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Venerdì 29 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Mercoledì 4 maggio 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti

fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Sarà possibile consultare il sito www.vivoconcerti.com per verificare la corretta riassegnazione dei biglietti in proprio possesso e per informazioni riguardanti la procedura da seguire.

