A causa delle norme vigenti legate alla capienza dei palazzetti, lo Space Cowboy Tour di Tommaso Paradiso, prodotto da Vivo Concerti, cambia date e venue. Il concerto in programma il 3 maggio 2022 al PalaCatania di Catania ed organizzato da Giuseppe Rapisarda Management è stato spostato al 26 agosto 2022 al Teatro Antico di Taormina.

Tutte le info per i possessori dei biglietti:

HAI UN BIGLIETTO E VUOI ANCORA PARTECIPARE ALL’EVENTO?

I biglietti acquistati devono essere necessariamente convalidati su Clappit dalle 14.00 del 24 febbraio alle 23.59 del 13 marzo per essere considerati validi. La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato con la dettagliata assegnazione del nuovo posto e data ti verranno comunicati al dal sito di Clappit a partire dal 17 marzo.

HAI UN BIGLIETTO MA NON VUOI PIÙ PARTECIPARE ALL’EVENTO?

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, ha tempo dal 24 febbraio fino al 13 marzo per presentare su www.rimborso.info la richiesta di rimborso monetario. In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.