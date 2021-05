lunedì 11 e martedì 12 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

ULTIMO STADI 2022 due date anche in sicilia, a Catania allo stadio Cibali, lunedì 11 e martedì 12 luglio 2022

Vengono annunciate le date di ULTIMO STADI 2022, prodotto da Vivo Concerti, riprogrammato a causa della persistente situazione di emergenza sanitaria ancora in corso. I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi, maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com.

Ultimo in concerto

Detentore di un record importante, mai prima un artista italiano così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli stadi, Ultimo inizia a scrivere il nuovo capitolo della storia dei live domenica 5 giugno 2022 presso lo Stadio Comunale di Bibione. Il tour farà poi tappa a Firenze (Stadio Artemio Franchi, sabato 11 giugno, sold out, e domenica 12 giugno), Ancona (Stadio del Conero, venerdì 17 giugno), Torino (Stadio Olimpico Grande Torino, mercoledì 22 giugno), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona, sabato 25 giugno, sold out, e domenica 26 giugno), Modena (Stadio Alberto Braglia, giovedì 30 giugno), Bari (Stadio San Nicola, domenica 3 luglio), passando per Pescara (Stadio Adriatico, giovedì 7 luglio), Catania (Stadio Cibali, lunedì 11 e martedì 12 luglio), Roma (Circo Massimo, domenica 17 luglio, sold out) e si concluderà a Milano (Stadio San Siro, 23 luglio e 24 luglio, sold out).

Ultimo in concerto: due tappe in Sicilia

Ultimo in concerto le date:

domenica 5 giugno 2022 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

sabato 11 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

domenica 12 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

venerdì 17 giugno 2022 || Ancona @ Stadio del Conero

mercoledì 22 giugno 2022 || Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

sabato 25 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

domenica 26 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

giovedì 30 giugno 2022 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

domenica 3 luglio 2022 || Bari @ Stadio San Nicola

giovedì 7 luglio 2022 || Pescara @ Stadio Adriatico

lunedì 11 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

martedì 12 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

domenica 17 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

sabato 23 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro

domenica 24 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Info e dettagli date su www.vivoconcerti.com

“Buongiorno vita”, singolo già certificato disco d’oro, che lo scorso aprile è stato presentato in anteprima al Parco archeologico del Colosseo, e molti altri brani tratti dagli album “Colpa delle favole” (quadruplo disco di platino), “Peter Pan” (quintuplo disco di platino) e “Pianeti” (doppio disco di platino) saranno interpretati dal giovane cantautore romano che potrà finalmente tornare alla sua dimensione preferita, il live.

RADIO ITALIA è radio ufficiale di ULTIMO STADI 2022.