Anteprima del nuovo Singolo “Buongiorno Vita” in uscita domani 23aprile in radio e digitale

Evento a sostegno dei Progetti Unicef in Mali

Record di biglietti acquistati per un evento streaming

Oggi, giovedì 22 aprile alle ore 21:00, Ultimo sarà il protagonista di “Buongiorno vita – L’evento”. Un appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre alcuni dei suoi pezzi di repertorio che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “Buongiorno vita”.

La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, domani venerdì 23 aprile ed è disponibile in presave.

Ultimo torna ad esibirsi, protagonista insieme al suo pianoforte in uno show prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su LIVENow questa sera alle ore 21:00.

In occasione di questo appuntamento, Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti UNICEF di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta portando avanti in Mali, dove l’artista, Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019, è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo. Nel 2021, il cantautore continua a sostenere tali iniziative, devolvendo parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti dell’evento.

La regia di “Buongiorno vita – L’evento” sarà affidata agli YouNuts!, il lighting design a Jacopo Ricci, la direzione della fotografia a Leonardo Mirabilia per Maestro Production e il sound engineering a Davide Linzi.

A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi, ha già collezionato 38 dischi di platino e 18 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. A settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.

I biglietti di “Buongiorno vita – L’evento” sono in vendita sul sito di LIVENow e su TicketOne al prezzo di 10€. Per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50% sul prezzo dell’evento.

In Italia non sono mai stati venduti così tanti biglietti per un evento digitale. Un risultato che conferma Ultimo come uno degli artisti contemporanei più seguiti in assoluto. Sul suo profilo Instagram si legge: “Sono davvero felice di sapere che siamo già in tantissimi per questo evento al Colosseo, in attesa di Buongiorno vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Si ringraziano, per la concessione, il Parco archeologico del Colosseo e il Ministero della cultura.

Per qualsiasi informazione e ulteriori dettagli: www.vivoconcerti.com

L’evento si svolgerà nel rispetto delle restrizioni previste dalle normative anti-Covid vigenti.