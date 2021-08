“uNa DiReZioNe giUsTa” il nuovo singolo di yungest Moonstar, Neffa, tha Supreme

FUORI A SORPRESA SU TUTTE LE PIATTAFORME STREAMING E DIGITALI

E quando le vacanze sono ormai alle porte e non ci si aspettano più sorprese musicali, tha Supreme – che nella sua brevissima carriera ha già totalizzato oltre 1 miliardo e mezzo di streaming (audio/video) – arriva a stupirci come un fulmine a ciel sereno.

Attraverso il suo alias, yungest Moonstar, Davide Mattei ha messo in campo un nuovo flusso creativo, capace di farci tornare indietro nel tempo, partendo da un grande classico di Neffa, per poi lanciarci come un razzo nel futuro della musica italiana. Esce a sorpresa e senza regole, “uNa DiReZioNe giUsTa”, brano che mette insieme le due anime creative del talentuoso artista, in una straordinaria collaborazione con Neffa, che riesce a connettere e abbracciare due generazioni di artisti ma soprattutto di ascoltatori.

A 5 ore dall’uscita, il singolo era già primo in Tendenze su YouTube e subito dopo è stato rilasciato anche su tutte le altre piattaforme streaming e digitali: https://thasupreme.lnk.to/Unadirezionegiusta

Riagganciandosi a un cult della musica italiana, yungest Moonstar e tha Supreme hanno dato vita a un brano musicalmente inedito – e all’artwork della cover che lo accompagna -, nato semplicemente dalla grande stima reciproca con Neffa.