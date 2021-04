DA DOMANI IN PREORDER PER CELEBRARE LO STORICO ALBUM

A 40 anni dall’uscita di “Siamo solo noi”, Sony Music Legacy celebra il quarto disco di Vasco Rossi (pubblicato il 9 aprile 1981 dall’etichetta Targa)

“SIAMO SOLO NOI” compie 40 anni



“Siamo solo noi – R>PLAY Edition 40th” verrà pubblicato il 18 giugno e sarà disponibile in preorder da giovedì 22 aprile al seguente link https://SMI.lnk.to/VASCOROSSI_ SSN40

A completamento dei festeggiamenti della ricorrenza, è prevista l’uscita di un videoclip animato inedito di “Siamo solo noi”.

“Intanto, è una dichiarazione di intenti: siamo solo noi, sono solo io” racconta Vasco a proposito del significato della canzone, divenuta un inno generazionale “Va bene, prendo atto del fatto che sono solo io, che siamo solo noi, quelli che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa… Insomma esageravamo, perché si tende sempre a esagerare, a fare un po’ di più di quelli che ci hanno preceduti. Però era anche una risposta: si, andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. E allora? Ma abbiamo il mal di testa, noi. E ci prendiamo le nostre responsabilità: facciamo tardi, beviamo troppo, fumiamo troppo, ci svegliamo col mal di testa e…ci passerà!”

Realizzato in collaborazione con Chiaroscuro Creative, che da sempre si occupa dei progetti editoriali e dell’immagine di Vasco, “Siamo solo noi – R>PLAY Edition 40th” diventa un prezioso cofanetto deluxe da collezione, in edizione limitata numerata, contenente il 33 giri (180 gr), il CD versione vinyl replica, la musicassetta, il 45 giri di “Voglio andare al mare / Brava”, un libro cartonato di 128 pagine scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti, con la storia dell’album raccontata dallo stesso Vasco e dai protagonisti, e con foto inedite; e un gadget, come ormai da tradizione della serie R>PLAY (in questo caso la locandina del tour che seguì l’uscita del disco).

Oltre al cofanetto, saranno disponibili anche una versione in vinile e una in CD hardbook cover.

La tracklist del disco sarà quello della versione originale:

“Siamo solo noi”,

“Incredibile romantica”,

“Dimentichiamoci questa città”,

“Voglio andare al mare”,

“Brava”,

“Ieri ho sgozzato mio figlio”,

“Che ironia”,

“Valium”,

“Voglio andare al mare (ripresa)”.

“Siamo solo noi – R>PLAY Edition 40th”

è stato realizzato a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, e rimasterizzato negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani (che curò le registrazioni originali di “Siamo solo noi”), partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale.