Settanta anni e non sentirli, ci sembra la definizione più azzeccata

Buon compleanno Vasco Rossi: compie 70 anni.

Lui lo festeggia sui social con un video che ripercorre la sua vita sulle note di “Vita spericolata”. Scrive: Siamo qui… a quota 70!”

Milioni di dischi venduti, un successo che non tramonta. Vasco Rossi, dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, è pronto a riprendere i live, in estate con il Vasco Live ‘022 Tour, al via il 20 maggio. Ancora auguri Komandante, non vediamo l’ora di tornare ai tuoi concerti.

Vasco Rossi ha anche ricordato da dove nasce il suo nome:

“Durante un bombardamento mio padre aveva rischiato di morire. A tirarlo fuori dalla buca in cui era finito, a salvargli la vita, fu un altro soldato di nome Vasco. Mio padre pensò a lui quando nacqui io”