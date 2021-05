ANNUNCIATI LA TRACKLIST E GLI OSPITI

Mastroianni segna il grande ritorno insieme sulla scena musicale del duo formato da Big Fish e Tormento

Il nuovo disco comprende tredici tracce: sei inediti e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono

Venerdì 4 giugno uscirà “Originali”, il nuovo album dei Sottotono, che segna il grande ritorno insieme sulla scena musicale del duo formato da Big Fish e Tormento, a vent’anni dall’ultimo lavoro in studio. Da oggi è possibile preordinare le versioni CD e LP dell’album, la speciale edizione CD e LP autografati in esclusiva su Amazon e la versione in tiratura limitata del vinile blu.

Per preordinare “ORIGINALI”: http://isl.lnk.to/Originali

Il nuovo disco comprende tredici tracce: sei inediti e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono, riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale, che con grande entusiasmo hanno preso parte al nuovo progetto con diversi contributi speciali. Colleghi e amici le cui carriere hanno incrociato più volte quella di Big Fish e Tormento, come Tiziano Ferro, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia, oltre a esponenti della scena urban e pop come Mahmood, Elodie, Coez, Stash, Luchè e Coco, infine un’emozionante strofa di Primo Brown.

Ad anticipare l’uscita dell’album è stato il singolo, fra i più apprezzati e trasmessi dalle radio, “Mastroianni”, di cui oggi si svela anche un piccolo segreto: la partecipazione di due delle cantanti più amate del panorama italiano, Elisa ed Elodie, che impreziosiscono con le loro voci il ritornello e il bridge.

In “Mastroianni” si trovano “le due anime dei Sottotono: quella del gusto classico, e quella di chi sa giocare a modo suo. Anime per cui siamo stati amati e odiati…”. Una canzone ricca di anima e stile, con un testo intenso, adagiata su un abito strumentale (e visuale) di primissima classe, di un’eleganza che è da un lato fresca e dall’altro senza tempo.

“ORIGINALI” è il manifesto dei Sottotono, veri originator di un suono, che precorrendo i tempi hanno sancito la nascita e lo sviluppo della musica urban in Italia.

“Originali”, il nuovo album dei Sottotono

E così Fish e Tormento descrivono il loro ritorno:

“Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire”.

La tracklist di “Originali”:

1) Mastroianni

2) Ti bacio ancora mentre dormi

3) Altrove

4) Solo lei ha quel che voglio 2021 (feat. Tiziano Ferro, Guè Pequeno & Marracash)

5) Amor de mi vida 2021 (feat. Mahmood)

6) Dimmi di sbagliato che c’è 2021 (feat. Elodie)

7) Tranquillo 2021 (feat. Luchè, Coco)

8) Non c’è amore 2021 (feat. Coez)

9) Cronici 2021 (feat. Primo Brown, Fabri Fibra)

10) Mezze verità 2021 (feat. Emis Killa)

11) Buone Vibes

12) Come la prima volta (feat. Stash, Jake La Furia)

13) Cambi colore al cielo

Un album che racconta di due artisti arrivati oggi dopo un lungo percorso personale e che grazie alla loro maturità e consapevolezza espressiva hanno trovato il desiderio di riaffrontare le loro radici in comune, la scintilla originaria. Arricchendola.

I Sottotono sono tornati sì, ma per restare.