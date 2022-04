e dopo l'uscita terrà un tour instore due date in Sicilia.

Coglie una nuova occasione per raccontarsi con sincerità Francesco Gabbani ,con il nuovo album “Volevamo solo essere felici”. Uscirà il 22 aprile, pubblicato da BMG in tre versioni, cd, vinile standard e vinile in edizione limitata e numerata contenente una bonus track.

“Che cos’è la felicità? Non lo so, ognuno ha la sua e tutti la cercano. Io però mi autodetermino felice, e la cerco nel qui e ora, nelle piccole cose”.

Le Parole di FRANCESCO GABBANI

“Cerco di riflettere su chi sono e sul senso della vita, provando ad andare in profondità, ma di certo non ho la presunzione di dichiarare di aver raggiunto la piena consapevolezza. Non si finisce mai di capirsi nel percorso di vita”

spiega in un’intervista all’ANSA il cantante, che arriva a questo quinto lavoro in studio a due anni da “Viceversa” e dopo il successo televisivo di “Ci vuole un fiore“, varietà ambientalista condotto con Francesca Fialdini l’8 aprile scorso su Rai1.

Centrale nel nuovo lp, anticipato a marzo dal singolo omonimo, è il concetto di felicità:

“Ricercarla è una costante: per molti significa proiettarla nel futuro, come se si dovesse arrivare a una meta. Io invece provo a cercarla nel presente, so che non è facile, ma a volte basta cambiare il punto di vista”, prosegue, evidenziando l’importanza della parola ‘solo’ nel titolo, “un termine che sottintende la malinconia, sentimento che mi attrae. Non è qualcosa di negativo, ma un modo per accedere ai ricordi”.

“VOLEVAMO SOLO ESSERE FELICI”

Dei 10 brani dell’album, Gabbani – che accompagnerà il nuovo lp con un tour instore, seguito da diversi live estivi in giro per l’Italia, fino alle due date annunciate per ottobre al Forum di Assago e all’ex Palalottomatica di Roma – sottolinea la capacità di rappresentare

“tutto me stesso, non solo una parte: c’è la mia chiave giocherellona, ma anche la componente intimista. Queste canzoni assecondano il mio flusso e raccontano il mio ping pong tra positività e malinconia”.

Tack list di “Volevamo solo essere Felici”

Tossico Indipendente La Mira Volevamo solo essere felici Peace & Love L’amor Leggero Spazio Tempo La Rete Puntino Intergalattico Sangue Darwiniano Sorpresa Improvvisa

Francesco Gabbani terrà un tour instore anche in Sicilia:

16 Maggio ore 18.00 – Palermo – Libreria laFeltrinelli (Via Cavour, 133)

17 Maggio ore 18.00 – Catania – Libreria laFeltrinelli (Via Etnea, 283)