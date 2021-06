Il film racconta la storia di due mostri marini adolescenti

Walt Disney Records pubblica la colonna sonora originale del film Disney e Pixar Luca, disponibile su tutte le piattaforme a questo link: https://disneymusic.co/Luca

La colonna sonora è stata realizzata e prodotta dal compositore Dan Romer (“Re della Terra Selvaggia”). Il film racconta la storia di due mostri marini adolescenti in un’estate che cambierà la loro vita per sempre.

Il film Disney e Pixar “Luca” è ora disponibile in streaming in esclusiva su Disney+.

La colonna sonora è stata registrata da un’orchestra composta da 82 elementi al Newman Recording Stage, sotto la direzione di Mark Graham (Romer ha suonato la fisarmonica e la chitarra acustica).

Enrico Casarosa, regista di “Luca”, si è rivolto a Romer per creare qualcosa di adatto al film e che trasmettesse il punto di vista giovanile del protagonista principale, Luca. “Amo il suo stile, la sua abilità come fisarmonicista e la sua capacità di unire il suo stile con le sfumature della musica italiana per questa colonna sonora ” – racconta il regista.

Il film è ambientato sulla Riviera Italiana durante la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. Ma, Romer ha dichiarato: “Enrico voleva qualcosa che somigliasse a un riferimento, a una memoria, più che delle musiche accurate dal punto di vista storico. Mi ha detto che voleva una versione più italiana dello genere e stile di musica che già faccio e questo è stato davvero entusiasmante e liberatorio!”.

Il compositore ha apprezzato, in particolare, lavorare alle sequenze oniriche del film dove Luca sogna di volare, esprimendo la propria sensazione di libertà. “Richiedevano una strumentazione estremamente ricca e solitamente anche dei ritmi piuttosto selvaggi” – racconta.

Romer ha poi aggiunto: “E’ stata una vera gioia comporre una colonna sonora così melodica e sono felicissimo che gli spettatori di tutto il mondo potranno godere della visione di questo film”.

Dan Romer

Dan Romer è un compositore, autore e produttore musicale di Los Angeles, vincitore di vari premi. Romer ha lavorato alla colonna sonora del film “Re della Terra Selvaggia” (candidato a 4 Premi Oscar), della serie-tv Netflix “Maniac”, “The Good Doctor” (NBC), del film Netflix “Beasts of No Nation”, “Atypical” sempre per Netflix, “SKI” (A24), “Wendy” (Searchlight) e per la serie vincitrice agli Emmy “Ramy” (Hulu). Nel 2018 Romer ha composto anche la musica per il videogame targato Ubisoft “Far Cry 5”. Oltre al suo lavoro nel mondo del cinema e della tv, Romer ha prodotto numerose hit mondiali come il brano “Say Something” di A Great Big World con Christina Aguilera o “Treat You Better” di Shawn Mendes.

“Luca”

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Il film è diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (“La Luna”) e prodotto da Andrea Warren (“Lava”, “Cars 3”).

Guarda il trailer di “Luca” qui:

La Colonna Sonora di “Luca” è disponibile in digitale su tutte le piattaforme e contiene 30 brani.