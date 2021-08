Il Festival, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management

Wave Summer Music: CATANIA – VILLA BELLINI



Aka 7Even porterà questa sera alla Villa Bellini di Catania il suo “Estate Loca Tour”.



Dopo il successo del live di ieri dei Fast Animals and Slow Kids il Wave Summer Music prosegue con il concerto di Aka 7Even previsto per domani, sabato 30 agosto, alla Villa Bellini di Catania. Il Festival, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, vedrà l’arrivo a Villa Bellini di Ketama126, previsto per lunedì 30 agosto.

Aka 7Even, uno dei protagonisti più amati della 20° edizione di “Amici di Maria De Filippi”

Aka 7Even è uno dei protagonisti più amati della 20° edizione di “Amici di Maria De Filippi” e il suo singolo “Loca” è tra i brani più trasmessi in radio in questa estate. L’occasione per vederlo dal vivo in Sicilia è rappresentata dall’unico appuntamento del suo “L’Estate Loca Tour”, previsto a Catania.

Wave Summer Music: Questa sera “Aka 7Even”, info e scaletta

Da oggi è disponibile anche la versione in spagnolo di Loca firmata da Aka 7Even e Robledo. Continua così l’incredibile ascesa artistica di Aka 7Even, che questa volta ha al suo fianco il giovane cantante che in Spagna sta ottenendo ottimi risultati e collezionando milioni di stream. Si conferma così anche al di fuori dei confini nazionali il successo di Aka 7even, protagonista indiscusso di Amici 20 e reduce dai grandi risultati ottenuti con l’omonimo album d’esordio, certificato Oro. Loca – commenta Aka 7even – rappresenta la storia di due ragazzi, trasformata poi col remix in due coppie, che si incontrano casualmente durante un party in spiaggia. Io, Robledo e il team abbiamo voluto sbizzarrirci dando al pezzo l’immagine di una storia calda ma alquanto divertente. Tutto ciò nella lingua spagnola che rende il brano ancora più caldo e travolgente”.

Scaletta Aka 7even

La scaletta del nuovo tour di Aka 7even sarà incentrato sui brani del suo album di debutto, chiamato proprio Aka 7even, tra cui il singolo Loca. Qui di seguito la tracklist dell’album.

Yellow

Eazy

Mille parole

Fuori

Strike

Mi manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel